Nederland bij grootste drugsverkopers op dark web

Dat blijkt een nieuw rapport van het Europese drugsagentschap EMCDDA en Europol over de drugshandel op het moeilijk traceerbare onderdeel van het internet.

Europol analyseerde de verkoop op AlphaBay, een grote zwarte marktplaats die eind 2014 online kwam en eerder dit jaar werd opgerold door de FBI. Begin 2017 werd op de site voor ruim 600.000 euro aan illegale waar per dag verkocht.

EU-landen waren goed voor ruim een kwart van de drugsverkoop. Tussen 2015 en 2017 werd door Nederlanders voor meer dan 10 miljoen euro aan drugs verhandeld op AlphaBay, blijkt uit de statistieken die Europol in bezit heeft.

Alleen vanuit Duitsland en het Verenigd Koninkrijk werd een hogere omzet gedraaid met online drugsverkoop. Uit Nederland werd veel meer verhandeld dan uit Frankrijk (2 miljoen euro), Spanje (500.000 euro) of België (400.000 euro).

Politie

In het Europol-rapport staan ook cijfers over de drugsverkoop tussen 2011 en 2015, op basis van gegevens van verschillende online marktplaatsen die in die periode online waren. Ook in die cijfers is Nederland het op twee na actiefste EU-land, na het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

Autoriteiten in verschillende landen lijken de handel op het dark web steeds nauwer in de gaten te houden. Al in 2013 wist de FBI de 'originele' zwarte markt Silk Road op te rollen en uitbater Ross Ulbricht te arresteren. Eerder dit jaar bleek dat de Nederlandse politie een maand lang uitbater was van de marktplaats Hansa. De politie kon daar alle verkopen en berichten tussen gebruikers in de gaten houden.

Europol-directeur Rob Wainwright waarschuwt dat de zwarte marktplaatsen "veerkrachtig" blijken te zijn. Het offline halen van AlphaBay en Hansa was volgens hem een succes, maar nieuwe marktplaatsen schieten steeds als paddenstoelen uit de grond.

"Samenwerking en het delen van inlichtingen op Europees niveau, naast het opsporen van de grootste verkopers, zullen essentieel zijn in het tegengaan van deze dreiging."