Waymo wil rechtszaak tegen Uber uitstellen wegens geheime brief

Dat meldt Waymo in rechtbankdocumenten in handen van Bloomberg. "Waymo is gedwongen om te vragen voor een latere datum voor de zaak, zodat er nader onderzoek kan worden gedaan naar dit nieuwe bewijs", aldus het bedrijf.

Waymo verdenkt Uber van de diefstal van 14.000 documenten over technologie voor zelfrijdende auto’s. De informatie zou zijn gestolen door een voormalig medewerker die later de startup Otto oprichtte, die daarna door Uber werd overgenomen.

Zowel Waymo als Uber werken aan technologie voor zelfrijdende auto's.

Brief

Het Amerikaanse Openbaar Ministerie overhandigde op 22 november een verzegelde brief aan de rechter, die afkomstig zou zijn van de voormalige Uber-beveiligingsmedewerker Richard Jacobs.

De brief zou nieuw bewijs zijn dat de taxidienst tot op heden niet had overhandigd. Afgelopen weekend riep de rechter Jacobs en zijn opvolger Ed Russo op om tijdens de rechtszaak te getuigen.

Onderzoeksteam

Jacobs was onderdeel van een intern onderzoeksteam bij Uber. Hij onderzocht werknemers van het bedrijf en diens concurrenten. Het team werd geleid door beveiligingsbaas Joe Sullivan, die afgelopen week moest opstappen wegens het verzwijgen van een hack.

Het is nog niet bekend of de zaak op verzoek van Waymo zal worden uitgesteld. Het Google-bedrijf kan met het verzoek wel een eerder punt extra kracht geven. Eerder zei Waymo dat Uber meermaals documenten vernietigde die relevant waren in de zaak.