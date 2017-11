Uber en Yandex mogen taxidiensten fuseren in Rusland

In juli werd de fusie bekendgemaakt. Uber krijgt een minderheidsaandeel van 36,6 procent in het gecombineerde bedrijf, dat een waardering van 3,8 miljard dollar krijgt. De fusie wordt in januari 2018 formeel afgerond, meldt Reuters.

De taxi-app van Yandex was in Rusland al een stuk populairder dan Uber. Yandex is ook actief in Armenië, Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Georgië en Kazachstan.

Klanten van Uber kunnen de app blijven gebruiken om in deze landen een taxi te bestellen. De Yandex.Taxi-app werkt ook, terwijl de apps voor chauffeurs worden samengevoegd.

Yandex is vooral bekend omdat het bedrijf de populairste zoekmachine van Rusland runt. Google is in het land een stuk kleiner.