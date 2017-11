'Controle op reacties onder kindervideo's YouTube schiet tekort'

Het controleprogramma van YouTube dat ervoor moet zorgen dat zulke reacties snel worden verwijderd werkt echter niet goed, blijkt vrijdag uit een onderzoek van de BBC.

YouTube screent zijn videosite met algoritmes op materiaal dat in strijd is met de voorwaarden, maar vertrouwt ook op meldingen van gebruikers. Die meldingen komen echter niet altijd goed door, zeggen anonieme medewerkers van YouTube tegen de Britse omroep.

Bij het melden van kwalijke reacties zou vaak de link die verwijst naar de betreffende reactie niet goed doorkomen. Dat maakt het moeilijk om te zien welke reactie precies moet worden verwijderd.

YouTube zegt dat "de overgrote meerderheid" van alle meldingen binnen 24 uur wordt bekeken en dat er geen technische problemen zijn met het daarvoor gebruikte formulier.

Verwijderd

De BBC onderzocht echter 28 seksueel expliciete reacties onder video's van kinderen, die allemaal bij YouTube werden aangemeld als kinderbedreiging. Over een periode van meerdere weken werden slechts vijf reacties verwijderd, terwijl de resterende 23 pas verdwenen nadat de omroep zelf contact opnam met YouTube.

De reacties stonden onder video's die door kinderen werden gemaakt, en waarin zij bijvoorbeeld hun outfit toonden of speelgoed recenseerden. In veel gevallen leken de kinderen jonger dan dertien jaar te zijn, stelt de BBC. Onder de dertien jaar is het niet toegestaan om een account op YouTube aan te maken.

In de afgelopen weken raakte YouTube ook al in opspraak vanwege video's die kinderen in benarde situaties toonden, en gewelddadige video's met personages uit populaire kinderseries. YouTube treedt inmiddels strenger op tegen dit soort video's en heeft verschillende kanalen verwijderd.