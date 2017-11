'Nieuwe Uber-CEO wist in september al van verzwegen hack'

Dat meldt The Wall Street Journal op basis van interne bronnen. Khosrowshahi begon op 5 september officieel bij Uber en zou ongeveer twee weken daarna op de hoogte zijn gebracht.

Volgens de bronnen startte de kersverse CEO daarna een onderzoek naar de verzwegen hack. Inmiddels is bekend dat hackers in oktober 2016 wisten in te breken op de servers van Uber, waarna het bedrijf 100.000 dollar betaalde om deze hack te verzwijgen. Toenmalig CEO Travis Kalanick zou daarvan op de hoogte zijn geweest.

De hack zou uiteindelijk pas op dinsdag 21 november openbaar worden gedeeld door de taxidienst. Volgens Khosrowshahi is er "geen excuus te bedenken" waarom het bedrijf in 2016 zo heeft gehandeld.

SoftBank

Drie weken geleden werd de nieuwe investeerder SoftBank al op de hoogte gebracht. Uber en SoftBank bereikten onlangs een miljardendeal, waarvan nu de details worden uitgewerkt.

"We hebben SoftBank geïnformeerd over een onderzoek naar een datalek, wat onze plicht is bij een potentiële investeerder", aldus een woordvoerder. "Dat terwijl we op dat moment nog niet alle informatie hadden verzameld."

Onderzoek

Meerdere Europese toezichthouders onderzoeken op dit moment het grote datalek bij Uber. De taxidienst zou deze week melding hebben gedaan van de hack bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.