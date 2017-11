Firefox werkt aan functie die waarschuwing geeft bij gehackte websites

Dat meldt Engadget donderdag.

Voor het project werkt ontwikkelaar Mozilla samen met de website Have I Been Pwned. De website laat gebruikers hun e-mail invullen, om te controleren of de inloggegevens gestolen zijn door hackers. Troy Hunt, de beveiligingsexpert die de website maakte, heeft het nieuws op Twitter bevestigd.

De functie zit nog in een beginstadium, maar is via GitHub al wel te downloaden. Gebruikers die de functie installeren, krijgen een waarschuwing als ze naar een gehackte website gaan. Het is nog wel mogelijk om alsnog naar de website toe te gaan, door de waarschuwing weg te klikken.

Wanneer de functie helemaal klaar moet zijn, is onduidelijk.