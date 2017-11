Duitse politici mogen geen mobiele apparaten meer gebruiken in parlement

In een brief zegt Schaeuble donderdag dat "het gebruik van apparaten om te fotograferen, te tweeten of berichten te versturen vanuit het parlement ongepast is voor de werkzaamheden van de Bundestag". Duitse politici reageren boos op het besluit, meldt Reuters donderdag.

"Dit is niet het laatste wat hierover gezegd is", tweette de conservatieve Dorothee Bär, die ruim 64.000 volgers heeft op Twitter. "Je kunt de parlementaire sessies live kijken, maar we mogen niet mee tweeten. Zou een handgeschreven brief vanuit de Kamer wel goed zijn? Het slaat nergens op!", reageerde de liberale Frank Sitta.

Of een van beide tweets ook vanuit het parlement verstuurd is, is niet duidelijk.