Europese toezichthouders onderzoeken verzwegen hack Uber

De aanval wordt volgende week besproken in Brussel door de Artikel 29-Werkgroep (WP-29), het samenwerkingsverband van privacywaakhonden van alle EU-landen.

Eerder zeiden toezichthouders in verschillende landen al een onderzoek in te stellen naar de gevolgen van het datalek.

Uber is officieel in Nederland gevestigd, waardoor het lek bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gemeld had moeten worden. Dat is deze week ook gebeurd. De AP zei op woensdag dat berichtgeving van Ubert de aandacht heeft van de toezichthouder, maar kon toen nog niks zeggen over een mogelijk onderzoek.

Kalanick

Een jaar geleden wisten hackers in te breken in de database van Uber, waarbij de accountgegevens van 57 miljoen gebruikers toegankelijk waren. Het gaat om de data van 50 miljoen klanten en 7 miljoen chauffeurs.

Het bedrijf betaalde de hackers 100.000 dollar. In ruil daaarvoor verzwegen ze de aanval. De toenmalige CEO Travis Kalanick was van de aanval op de hoogte. Kalanick is inmiddels vervangen door de nieuwe CEO Dara Khosrowshahi.

Het taxibedrijf ontsloeg de toenmalige beveiligingsbazen toen het lek deze week aan het licht kwam. Volgens Khosrowshahi is er "geen excuus" voor het verzwijgen hiervan.