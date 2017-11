ACM: 'Wees voorzichtig met aankopen op sociale media'

De ACM signaleert donderdag dat Nederlanders steeds vaker direct op sociale media producten bestellen, bijvoorbeeld via advertenties op Facebook en Instagram.

Zulke "impulsaankopen" zijn echter niet zonder gevaar, waarschuwt de instantie. Omdat de advertenties niet gemakkelijk terug te vinden zijn, is het vaak ook moeilijk om te weten wie eigenlijk de verkoper is. Een product retourneren kan daar bijvoorbeeld door worden bemoeilijkt.

Daarom start de ACM een campagne met de slogan 'Bestel niet zomaar iets via social media. Check eerst wie er achter zit.' De waakhond richt zich specifiek op 15- tot 25-jarigen en zet onder meer YouTubers in om de boodschap te verspreiden.

Stappenplan

Volgens de ACM is het verstandig om altijd te controleren wie een product verkoopt, en of diegene betrouwbaar is. Consumenten moeten vooraf de contactgegevens van de verkoper opslaan en controleren of deze wel kloppen. Soms gebruiken verkopers telefoonnummers en e-mailadressen die helemaal niet werken. Verder adviseert de ACM om achteraf of verzekerd te betalen.

Op een speciale site van de ACM staat een uitgebreid stappenplan om de betrouwbaarheid van webverkopers te controleren.