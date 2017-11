Britse privacywaakhond start onderzoek naar Uber-hack

De Information Commissioner's Office (ICO) zegt woensdag in een verklaring dat het datalek "enorme zorgen over het databeschermingsbeleid en de ethiek" van Uber oproepen.

Dinsdagavond bleek dat Uber vorig jaar 100.000 dollar betaalde aan hackers die de gegevens van 57 miljoen mensen wisten te bemachtigen. Het gaat om 50 miljoen klanten en 7 miljoen chauffeurs.

In ruil voor de beloning bleef de hack onder de pet. De deal werd gesloten door voormalig Uber-directeur Travis Kalanick, die eerder dit jaar werd ontslagen. Zijn opvolger Dara Khosrowshahi zegt pas recent over de hack te hebben gehoord.

Meldplicht

Het is niet duidelijk of er Nederlandse of andere Europese gegevens in het datalek terecht zijn gekomen. Sinds vorig jaar is het in Nederland verplicht om datalekken zo snel mogelijk te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), als hier Nederlandse burgers door zijn getroffen. In sommige gevallen is het ook verplicht om de slachtoffers zelf te informeren.

Een woordvoerder van de AP zegt woensdag dat Uber het datalek inmiddels heeft gemeld. Dat gebeurde pas nadat het lek in het nieuws kwam; ten tijde van de hack wist de waakhond van niets.

De AP kon nog niet zeggen of een Nederlands onderzoek wordt ingesteld naar Uber. "Je kunt ervan verzekerd zijn dat de berichtgeving over Uber onze aandacht heeft", is het enige dat een zegsvrouw erover kwijt wil.

Waarschuwing

De Nederlandse toezichthouder werkt vaak samen met zijn Europese evenknieën, maar kon niet zeggen of in dit geval contact zal worden gezocht met de ICO in het Verenigd Koninkrijk.

De Britse waakhond gaf woensdag alvast een waarschuwing af: "Het opzettelijk verhullen van lekken voor toezichthouders en burgers kan bedrijven hogere boetes opleveren."

In de VS startte de procureur-generaal van de staat New York al een onderzoek naar het incident. Uber heeft twee beveiligingstopmannen ontslagen vanwege het verzwijgen van de hack.