Iraanse man aangeklaagd om Game of Thrones-hack en afpersing HBO

De man, Behzad Mesri, is nog op vrije voeten. Volgens openbaar aanklager Joon H. Kim zal hij "voor altijd over zijn schouder moeten kijken, totdat hij oog in oog zal staan met gerechtigheid."

"De aanklacht van vandaag toont dat internationale cybercriminelen nooit buiten het bereik van de Amerikaanse wet vallen", zegt assistent FBI-directeur William F. Sweeney Jr. Het is de Amerikaanse autoriteiten echter nog niet gelukt om Mesri op te pakken.

Vermoedelijk is de hacker nog in Iran. Volgens het Openbaar Ministerie werkte hij vroeger als hacker voor het Iraanse leger, maar vormt hij nu onderdeel van de hackersgroep Turk Black Hat. Online gebruikte hij het pseudoniem Skote Vahshat.

Geïnfiltreerd

Uit onderzoek van de FBI blijkt dat Mesri tussen mei en juli 2017 de systemen van HBO infiltreerde. Hij stal geheime informatie, waaronder nog niet verschenen afleveringen van tv-series als Ballers, Curb Your Enthusiasm en The Deuce. Ook bemachtigde hij scripts van Game of Thrones, contactgegevens van medewerkers, financiële data en inloggegevens voor de socialmedia-accounts van HBO.

In verschillende e-mails aan het leiderschap van HBO eiste Mesri een betaling van omgerekend 5 miljoen euro in bitcoins. Hij dreigde om documenten openbaar te maken en gegevens op de servers van HBO te vernietigen. Hoewel Mesri inderdaad de gestolen documenten op internet plaatste, lijkt hij geen gegevens te hebben gewist op het netwerk van HBO.

Mesri is verschillende vormen van computercriminaliteit en fraude ten laste gelegd. Daarvoor zou hij tientallen jaren cel kunnen krijgen.