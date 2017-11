Rusland dreigt met maatregelen als staatsomroepen slecht op Google scoren

Dat zegt Alexander Zharov, hoofd van de Russische mediawaakhond Roskomnadzor volgens het Russische persbureau Interfax. Zharov heeft een brief naar Google-topman Eric Schmidt verstuurd, waarin hij vraagt om verduidelijking over de positie van Russische sites in de zoekresultaten.

"Zodra we een antwoord hebben ontvangen, zal duidelijk zijn wat we als volgende gaan doen", zegt Zharov. "We hopen dat onze mening serieus wordt genomen en dat we geen serieuzere maatregelen hoeven te treffen."

Schmidt sprak afgelopen zaterdag op de Halifax International Security Forum over de positie van de Russische sites die door de staat worden gefinancierd. De topman zei dat wordt gekeken hoe die sites minder prominent in de zoekresultaten getoond gaan worden.

Zharov zegt bang te zijn dat Russische media op deze manier worden gediscrimineerd. Het is onduidelijk wat voor maatregelen de waakhond precies zou nemen.

Nepnieuws

Volgens de Google-topman verspreidden de Russische websites nepnieuws over de Amerikaanse verkiezingen in 2016. Door de sites lager in de zoekresultaten te plaatsen, hoop het bedrijf de verspreiding van nepnieuws tegen te gaan.



Rusland werd al eerder beschuldigd voor de verspreiding van nepnieuws, onder andere door advertenties in te kopen bij grote techsites. Daarnaast zouden Russische instanties met nepaccounts zich hebben gemengd in discussies op sociale media.