Topvrouw Hewlett Packard Enterprise gaat stoppen

De topvrouw zal op 1 februari officieel vertrekken, aldus het bedrijf. Ze zal worden opgevolgd door Antonio Neri, die bijna 25 jaar bij het bedrijf werkt. Volgens Whitman heeft Neri bij nagenoeg iedere tak van het bedrijf gewerkt.

Whitman zal na haar vertrek wel actief blijven in de raad van bestuur van het bedrijf. In haar tijd als CEO was ze onder andere verantwoordelijk voor het opsplitsen van Hewlett Packard in het infrastructuurbedrijf HPE en de hardwaredivisie HP Inc.

Uber

Volgens bronnen werd Whitman eerder dit jaar overwogen als CEO voor taxidienst Uber. In juli zei ze geen interesse te hebben in de functie, omdat ze "nog een hoop te doen had bij HPE".

Het is onduidelijk wat Whitman nu gaat doen. In 2010 had ze zichzelf verkiesbaar gesteld als gouverneur in Californië, maar ze zegt geen interesse te hebben om dit nu weer te doen.