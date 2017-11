Uber verzweeg datalek van 57 miljoen accounts

De taxidienst bevestigt het nieuws dat persbureau Bloomberg openbaarde. Uber betaalde de hackers 100.000 dollar om de gegevens te verwijderen en de hack te verzwijgen.

De voormalig ceo van het bedrijf, Travis Kalanick, was op de hoogte van de hack. De hackers vonden de namen, emailadressen en mobiele telefoonnummers van 57 miljoen mensen, vijftig miljoen klanten en zeven miljoen chauffeurs. Van 600.000 Uber-chauffeurs zijn rijbewijsgegevens op straat komen liggen.

Uber heeft een hulppagina ingesteld voor slachtoffers van het datalek. De chauffeurs hebben een aanbieding van het bedrijf gekregen om hun creditcardgegevens te beschermen en te laten monitoren.

Voor klanten gelden andere regels. "We hebben nog geen indicaties dat er fraude is gepleegd door het incident. We houden alle accounts in de gaten en waar nodig zullen we vervolgacties ondernemen door middel van fraudebescherming", zegt huidig ceo Dara Khosrowshahi.

'Geen excuses voor'

Hij voegt daaraan toe dat hij geen excuses heeft voor het incident. "Niets van dit zou mogen gebeuren. Helaas kan ik het verleden niet uitwissen, maar ik kan wel mijn hand in het vuur steken namens elke medewerker van Uber dat wij zullen leren van onze fouten."

De taxidienst heeft beveiligingsbaas Joe Sullivan en zijn tweede man Craig Clark ontslagen wegens het verzwijgen van de hack.

De procureur-generaal van de staat New York is een onderzoek gestart naar het incident.