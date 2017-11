'Facebook-advertenties op basis van ras nog steeds mogelijk'

Dat ontdekte ProPublica door het plaatsen van een aantal test-advertenties. Facebook beloofde eind 2016 verbetering van zijn advertentiesysteem, nadat ProPublica ook toen met tests aantoonde dat discriminerend adverteren mogelijk was.

De site toonde aan dat het mogelijk was om een advertentie voor huizenverkoop of -verhuur te plaatsen, maar deze niet te laten zien aan mensen met een Afro-Amerikaanse, Aziatisch-Amerikaanse of Latino-afkomst.

Dat is mogelijk in strijd met de Amerikaanse wet, en druist ook in tegen de verscherpte regels die Facebook eind vorig jaar na de onthulling van ProPublica invoerde. Toch blijkt het nog steeds mogelijk om advertenties voor huizen voor bepaalde groepen te verbergen, ontdekte ProPublica.

De site kocht reclames voor huurhuizen in en vroeg die niet te tonen aan onder meer African-Americans, moeders met kinderen op de middelbare school, mensen met interesse in rolstoelhellingen, joden, expats uit Argentinië en Spaanssprekenden.

Nieuwe eisen

Elk van die advertenties werd volgens de site binnen enkele minuten zonder weerwoord goedgekeurd. Alleen een advertentie die potentiële huurders met interesse in de islam buitensloot werd wat langer beoordeeld, maar kreeg na 22 minuten toch toestemming.

Volgens de regels van Facebook hadden de reclames van ProPublica afgewezen moeten worden, of had automatisch om certificering gevraagd moeten worden.

"Dit is een tekortkoming in onze handhaving en we zijn teleurgesteld dat we daarin tekortgeschoten zijn", aldus Facebook-hoofd productmanagement Ami Vora.

Volgens Vora gaat Facebook voortaan om certificering vragen bij alle advertenties waarbij wordt gevraagd een publiek buiten te sluiten.