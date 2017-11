VS gaat netneutraliteit vrijwel zeker terugtrekken

De voorzitter van de Amerikaanse telecomwaakhond FCC maakte dinsdag bekend dat zijn commissie op 14 december zal stemmen over het voortbestaan van de Amerikaanse netneutraliteit, meldt Reuters.

De commissie bestaat uit drie Republikeinse en twee Democratische commissarissen, waardoor het terugtrekken van de netneutraliteit vrijwel zeker is. De regels werden ingevoerd onder de vorige Amerikaanse president Obama, zijn opvolger Donald Trump stelde een nieuw FCC-hoofd aan.

Netneutraliteit

Veel landen voerden de afgelopen jaren een wet voor netneutraliteit in. Die wet maakt dat providers alle data hetzelfde moeten behandelen, en bijvoorbeeld geen extra geld mogen vragen voor het bekijken van YouTube of Netflix, of het gebruik van WhatsApp.

Het wijzigen van de Amerikaanse regels heeft geen gevolgen voor internetgebruikers buiten het land. Volgens FCC-voorzitter Ajit Pai moet het afschaffen van de wet ervoor zorgen dat Amerikanen weer met hun portemonnee kunnen gaan stemmen.

"We moeten simpelweg regels opstellen die het mogelijk maken voor bedrijven in allerlei sectoren om te concurreren", aldus Pai. De voorzitter waarschuwt Amerikaanse staten alvast dat zij niet alsnog zelf netneutraliteit in hun staat kunnen invoeren.

Veel Amerikaanse techbedrijven, waaronder Netflix, Twitter, Apple, Facebook en Google, pleitten er eerder dit jaar voor om de Amerikaanse regels voor netneutraliteit te behouden.

Nederland

In Nederland werd netneutraliteit al in 2012 in de telecomwet opgenomen. Na Chili was Nederland het tweede land ter wereld dat die regels vastlegde, en het eerste in Europa. In 2016 werd door de Europese Unie een EU-brede wet voor netneutraliteit ingevoerd.