Uber krijgt miljoenenboete in Colorado om slechte screening chauffeurs

Een lokale toezichthouder kondigde maandag aan dat Uber de miljoenenboete moet betalen. Het gaat om een boete van 2.500 dollar per dag per chauffeur die onterecht in een Uber reed.

In totaal heeft Uber 57 mensen aan het werk gelaten die in het verleden zijn veroordeeld voor misdrijven of voor ernstige verkeersovertredingen zoals rijden onder invloed. Ook hadden sommige chauffeurs geen geldig rijbewijs. Eén chauffeur was volgens de waakhond een recidivist die in het verleden uit de gevangenis is ontsnapt.

Volgens toezichthouder PUC had Uber wel de correcte informatie over de betreffende chauffeurs, maar mochten ze desalniettemin aan de slag voor het bedrijf. "Deze acties hebben passagiers in ernstig gevaar gebracht", aldus PUC-directeur Doug Dean. Bij een onderzoek naar Uber-concurrent Lyft werden geen overtredingen aangetroffen.

Een woordvoerder van Uber zegt tegen de Denver Post dat er een "procesfout" is aangetroffen, die ervoor zorgde dat de chauffeurs niet van de weg werden gehouden. "Deze fout betrof een klein aantal chauffeurs en we hebben onmiddelijk ingegrepen." Volgens de PUC vonden de overtredingen in het afgelopen anderhalf jaar plaats.

Uber zegt de PUC "proactief te hebben geïnformeerd", maar dat spreekt de waakhond tegen. Volgens Dean moest de toezichthouder "dagelijks dreigen met civiele straffen" voordat Uber documenten wilde overhandigen.