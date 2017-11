Kabinet, Buma en GGZ genomineerd voor Big Brother Award

Dat heeft de Bits of Freedom, organisator van de prijsuitreiking, maandag bekendgemaakt. Zowel het kabinet als Buma zijn genomineerd wegens hun steun voor de 'aftapwet', die de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geeft om internetverkeer af te tappen.

In 2015 won toenmalig minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) de prijs al voor het voorstellen van de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, zoals de aftapwet formeel heet. Het kabinet wordt nu genomineerd voor het "doordrukken van de sleepnetwet" en "doofheid voor alle kritiek".

Over de aftapwet vindt begin volgend jaar een raadgevend referendum plaats, maar het kabinet zegt dat de invoering van de wet hoe dan ook doorgaat. Wel komt er binnen twee jaar een evaluatie van de wet.

Ook Buma is genomineerd vanwege zijn steun voor de inlichtingenwet, en zijn uitspraken tegen de Volkskrant over het negeren van een eventuele nee-stem in het referendum. "Ik wil dat die 'sleepwet' doorgaat. Hier ga ik de keuze maken dat we dit referendum niet beschouwen als een echt referendum", zei hij vorige maand.

Patiëntgegevens

GGZ Nederland werd genomineerd vanwege het delen van gevoelige gegevens over patiënten met de Stichting Benchmark GGZ. Het delen van die gegevens werd gestopt vanwege mogelijke privacyschending, maar GGZ Nederland riep zorginstellingen onlangs toch op om door te gaan met het delen van data.

De Stichting Benchmark GGZ gebruikt de gegevens om de kwaliteit van behandelingen te meten. De Autoriteit Persoonsgegevens voert momenteel een onderzoek naar de datadeling uit.

De Big Brother Awards worden op 11 december uitgereikt. Tot die tijd is het op de site van Bits of Freedom mogelijk om te stemmen voor de publieksprijs. Vorig jaar ging deze naar minister Edith Schippers (Volksgezondheid), vanwege een wet die verzekeraars in meer gevallen inzage kon geven in patiëntinformatie.