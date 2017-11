Facebook test virtual reality in nieuwsfeed

Dat heeft Facebook-dochterbedrijf Oculus vrijdag bekendgemaakt in een blogbericht.

Jumanji: Welcome to the Jungle werkt zowel als 360 graden-video als met VR-headsets. In de video kunnen gebruikers door de mysterieuze jungle wandelen, dingen verzamelen en meer ontdekken over de wereld van Jumanji.

De video is uitgebracht ter promotie van de film Jumanji die december in de bioscoop komt. De bedoeling is dat er later meer virtualreality-ervaringen gemaakt worden voor de nieuwsfeed.