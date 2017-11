Spotify koopt online opnamestudio Soundtrap

Dat heeft Spotify vrijdag bekendgemaakt in een blogbericht. Het is onduidelijk hoeveel geld er met de overname gemoeid is.

Het Zweedse Soundtrap geeft zijn gebruikers een online muziekstudio en laat ze samen met andere mensen muziek maken en opnemen. "Soundtraps snel groeiende bedrijf komt sterk overeen met Spotify's visie om het muzikale ecosysteem te democratiseren", aldus Spotify.

Soundtrap blijft zijn diensten voorlopig aanbieden via zijn eigen platform. Of de diensten uiteindelijk ook geïntegreerd worden in Spotify, is niet duidelijk.