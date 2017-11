Instagram-gebruikers kunnen Stories maken in webbrowser

Dat maakte Instagram donderdag bekend in een blogbericht. Eerder was het al mogelijk om Stories te bekijken via de webbrowser.

Bij het maken van een Story in de webbrowser is het niet mogelijk om filters toe te voegen of om op foto's of video's te tekenen. Wel is het mogelijk om video's en foto's via de browser te maken, daar tekst aan toe te voegen en de beelden te delen via Stories. Het aanmaken van een Story kan door te klikken op het camera-icoon linksboven.

Daarnaast kunnen Instagram-gebruikers voortaan vanuit de internetbrowser berichten opslaan. De berichten kunnen later weer bekeken worden door op een icoon rechtsboven te klikken.