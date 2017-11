Woordvoerder grote illegale marktplaats dark web aangeklaagd in VS

Dat meldt Associated Press donderdag. De aangeklaagde man wordt onder meer beticht van de verkoop van creditcards. Hij zegt onschuldig te zijn.

AlphaBay was de grootste handelsplaats op het dark web, waarop onder andere drugs en gestolen creditcards werden verhandeld.

AlphaBay werd in juli dit jaar offline gehaald door politie-agenten in de Verenigde Staten, in samenwerking met collega’s uit Canada en Thailand. Ook werden er toen meerdere locaties doorzocht, waaronder een huis in Quebec.

Een Canadese man werd toen ook opgepakt. Hij was een van de beheerders en vermoedelijk de oprichter van de site. De Canadees overleed later in zijn cel. Volgens bronnen pleegde hij zelfmoord.