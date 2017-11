Twitter verwijdert verificatievinkjes van racistische gebruikers

Woensdagavond kondigde Twitter aan dat het 'vinkje' kan worden weggenomen als geverifieerde gebruikers zich niet houden aan de richtlijnen van Twitter. Ze mogen bijvoorbeeld geen racistische berichten plaatsen, mensen niet lastigvallen en niet oproepen tot geweld.

Kort na de aankondiging van de strengere regels, voegde Twitter meteen de daad bij het woord. Onder meer Jason Kessler, organisator van de extreemrechtse mars in Charlottesville in augustus, verloor zijn verificatie.

In het Verenigd Koninkrijk is Tommy Robinson, oprichter van de extreemrechtse English Defence League, zijn vinkje kwijtgeraakt. Rapper en alt-right-figuur Tim Gionet, op internet beter bekend als Baked Alaska, is helemaal verbannen van Twitter.

In een serie tweets zegt Twitter dat het geverifieerde accounts in de toekomst strenger in de gaten zal houden. Het sociale netwerk zegt dat het eerder had moeten optreden tegen accounts "die we op geen enkele manier goedkeuren".

Twitter ligt al enige tijd onder vuur, omdat veel gebruikers worden lastiggevallen, bedreigd of beledigd. Sporadisch treedt Twitter hiertegen op, maar het sociale netwerk lijkt het probleem vooralsnog niet onder controle te kunnen krijgen.