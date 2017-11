CDA en D66 pleiten voor transparante politieke reclame op sociale media

Dat staat in een voorstel van Kamerleden Kees Verhoeven (D66) en Harry van den Molen (CDA). De partijen willen ook dat techbedrijven opener zijn over hoe hun algoritmes werken.

Met het initiatief hopen de partijen te voorkomen dat bijvoorbeeld Rusland zich mengt in de Nederlandse verkiezingen, door bijvoorbeeld politieke berichten op Nederlandse sociale media te plaatsen.

CDA en D66 willen dat duidelijk te zien is wie er achter een politieke advertentie op sociale media zit. Dat zou bij reclame op tv en in kranten al vereist zijn. Het is onduidelijk in hoeverre het plan draagvlak heeft. Beide partijen zitten wel in de regering.

Verhoeven hoopt in eerste instantie in gesprek te gaan met techbedrijven en onderzoek te doen. Er zijn nog geen plannen voor bijvoorbeeld een wetsvoorstel om techbedrijven te verplichten transparant te zijn.

Een woordvoerder van Facebook wilde niet reageren op het initiatief.

Op dinsdag zei minister Kasja Ollongren (Binnenlandse Zaken) dat het kabinet in gesprek is met media en techbedrijven over buitenlandse beïnvloeding.

Verenigde Staten

In de Verenigde Staten lopen onderzoeken naar Russische inmenging tijdens de Amerikaanse verkiezingen in 2016. Rusland zou nepnieuws hebben verspreid en hebben geadverteerd op sociale media. "Als duidelijk was geweest dat Russische organisaties achter die posts zaten, was Trump misschien geen president geworden", stelt Verhoeven.

Uit data van Facebook blijkt dat 126 miljoen Amerikanen politieke berichten vanuit Rusland hebben gezien. Tien miljoen Amerikanen kregen Russische advertenties onder ogen. Slechts 14 procent van de Amerikanen claimt dat sociale media een impact heeft gemaakt op zijn of haar stemkeuze.

In de VS werd afgelopen maand een wetsvoorstel ingediend, dat techbedrijven moet verplichten transparanter te zijn over politieke reclame. Facebook, Twitter en Google zeiden niet achter dit voorstel te staan.