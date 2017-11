Handelscommissie VS onderzoekt patentinbreuk door Apple met AirPlay

Dat heeft de ITC in een verklaring bekendgemaakt. Bij het onderzoek wordt gekeken of Mac-computers, iPhones, iPads, iPods en Apple TV’s patenten schenden van softwarebedrijf Aqua Connect.

De ITC zegt niet expliciet welke patenten worden onderzocht, maar in oktober stapte Aqua Connect volgens Patently Apple naar de rechter. Het bedrijf zei toen dat twee patenten worden geschonden. Centraal in die rechtszaak staat de Apple-functie AirPlay, waarmee het scherm van een computer naar een ander apparaat kan worden gestreamd.

Aqua Connect maakt software waarmee gebruikers hun computers op afstand kunnen gebruiken. Het bedrijf zegt patenten voor de achterliggende technologie hiervoor in handen te hebben, waar Apple inbreuk op zou maken.

Nog geen oordeel

De ITC benadrukt dat er geen oordeel zal worden gemaakt totdat het onderzoek is afgerond. "We hebben nog niet besloten of deze kwestie gegrond is", leest de verklaring.

Het is de tweede keer in korte tijd dat de ITC onderzoek doet naar mogelijke patentinbreuk door Apple. In augustus werd een vergelijkbaar onderzoek gestart, naar aanleiding van een geschil tussen het techbedrijf en fabrikant Qualcomm.