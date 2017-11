Nederlanders veroordeeld voor drugshandel dark web en witwassen bitcoins

Een 24-jarige man uit Utrecht wordt gezien als de drijvende kracht achter de drugshandel en had het grootste aandeel in de witwaspraktijken, meldt de rechtbank Midden-Nederland.

De Utrechter is veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar. De medeverdachte uit Amsterdam krijgt een celstraf van vierenhalf jaar opgelegd.

Samen verkochten de mannen een half jaar lang drugs via dark web, die zij vervolgens verstuurden naar onder meer Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Japan. Het gaat in totaal om zo'n tien kilo drugs, met name speed en XTC.

Het dark web is een onderdeel van het internet dat dankzij allerlei anonimiserende functies populair is onder drugshandelaars. Drugs wordt vaak met digitale valuta zoals bitcoin afgerekend.

Ook de twee veroordeelde mannen verkocht hun drugs in ruil voor bitcoin. De herkomst van het geld werd verhuld door ze in te wisselen bij een zogenoemde bitcoin mixing service. Illegaal verdiende bitcoins worden daar gemengd met legitiem verkregen bitcoins en vervolgens weer uitgegeven.

20.000 bitcoins

Na het stilvallen van de online drugshandel zou de Utrechter in 2015 op grote schaal in bitcoins zijn gaan handelen. Hij zou in totaal 20.000 bitcoins hebben gehad.

In 2015 was die hoeveelheid bitcoins zo'n 5 miljoen euro waard. Op dit moment zijn 20.000 bitcoins bijna 115 miljoen euro waard. De bitcoins werden witgewassen door ze in te wisselen voor euro's, en die euro's werden door medeverdachten dan weer contant bij de bank gepind.

Er stonden vier verdachten terecht die hadden geholpen bij die vorm van witwassen. Twee vrouwen uit Utrecht en Rotterdam zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden en een taakstraf van 180 uur.

Een andere vrouw uit Utrecht waste ook geld wit en was bovendien in bezit van wapenmunitie, waarvoor zij een boete van 30.000 euro krijgt opgelegd. Een man uit Utrecht is vrijgesproken, omdat niet kan worden vastgesteld of hij wist dat het geld dat hij voor de hoofdveroordeelde pinde door een misdrijf was verdiend.