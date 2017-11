EU onderneemt meer actie tegen nepnieuws

De EU-ministers van Buitenlandse Zaken stemmen daar maandag mee in, verwacht EU-buitenlandchef Federica Mogherini. De in 2015 opgezette East Stratcom Task Force bestaat nu uit veertien medewerkers, die worden gevoed door een netwerk van meer dan vierhonderd experts, journalisten, ngo’s en denktanks.

De Europese Commissie besloot daarnaast maandag een groep deskundigen aan te stellen die de risico’s in kaart gaat brengen en moet adviseren over hoe desinformatie het best kan worden bestreden. De eerste bijeenkomst staat gepland voor januari.

Experts

Het team van experts, dat uit zo'n 25 tot 30 personen komt te bestaan, zal vervolgens gedurende 2018 geregeld bijeenkomen. Geïnteresseerden kunnen zich tot 11 december aanmelden. Voor de groep is de Europese Commissie op zoek naar journalisten, academici, mediabedrijven en maatschappelijke organisaties.

De gekozen leden zullen de Europese Commissie gaan adviseren omtrent nepnieuws en andere wegen waarop foutieve informatie zich via het internet of andere plekken verspreidt. Op basis daarvan zal nieuw beleid rondom het bestrijden van nepnieuws voorgesteld.

Brussel lanceerde ook een publieke raadpleging, waarin nieuwsorganisaties, onderzoekers, socialemediaplatforms, overheden en factcheckers de komende maanden hun input kunnen geven. "We leven in een tijd dat de stroom van informatie en desinformatie bijna overweldigend is geworden", aldus vicevoorzitter Frans Timmermans. "Daarom moeten we onze burgers de instrumenten geven om fake nieuws te identificeren."

De publieke raadpleging loopt tot 23 februari.

Desinformatie

Minister Halbe Zijlstra schreef in een Kamerbrief voorstander te zijn van uitbreiding van de taskforce, "met het oog op het tegengaan van desinformatie door pro-Kremlin-media en het versterken van de mediadiversiteit in alle landen waar Russisch wordt gesproken".

''Het is van het grootste belang dat het debat wordt gevoerd op basis van zuivere feiten'', benadrukte de minister. ''Want anders krijg je vervuilde discussies, verkeerde publieke debatten en verkeerde besluitvorming.''

Een van de eerste berichten die de taskforce in 2015 ontzenuwde was een Russisch artikel waarin het Nederlandse rapport over de boven Oekraïne neergehaalde vlucht MH17 een "mythe" wordt genoemd.