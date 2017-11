Miljardendeal tussen Uber en SoftBank officieel rond

Dat laat een woordvoerder van de taxidienst weten aan TechCrunch.

"We zijn akkoord gegaan met een consortium geleid door SoftBank en Dragoneer over een potentiële investering", stelt de woordvoerder. "Wij denken dat deze deal vertrouwen laat zien in de potentie van Uber op de lange termijn."

Financiële details over de investering heeft Uber nog niet gedeeld. Volgens geruchten wordt er 1 miljard dollar in het bedrijf gestoken. Daarnaast zou er 9 miljard dollar in aandelen worden opgekocht.

Aandeelhouders moeten nu akkoord gaan met het verkopen van hun aandelen, voordat de volgende stap in de overeenkomst gemaakt kan worden. Met behulp van krantenadvertenties zou Uber op zoek willen gaan naar deze investeerders.

Kalanick

Volgens eerdere geruchten zou de deal tussen SoftBank en Uber ook de macht van voormalig CEO Travis Kalanick inperken. Hij wees onlangs naast hemzelf twee anderen toe tot de raad van bestuur binnen het bedrijf. Bronnen zeiden dat Kalanick zijn oude baan als CEO weer wilde terugpakken, maar hij ontkent dit zelf.

Volgens nieuwe bronnen van Reuters behoudt Kalanick met de deal zijn drie plekken in de raad, maar is er in de toekomst een meerderheid nodig om veranderingen door te voeren. Daarmee zou investeerder Benchmark ook zijn rechtszaak tegen Kalanick laten vallen.