Twitter-accounts van Turkije-critici overgenomen door Turkse hackers

Onder meer de Belgische oud-premier Guy Verhofstadt en voormalig Europarlementariër Joost Lagendijk (GroenLinks) raakten de controle over hun persoonlijke accounts kwijt.

Ook journalist Jan Eikelboom, die jarenlang correspondent was in het Midden-Oosten, was doelwit. Hij klikte nietsvermoedend op een link die iemand hem toestuurde en kon vervolgens niet meer inloggen op Twitter. Toen het sociale medium de toegang tot zijn account had hersteld, bleek dat vanuit zijn account een verzoek om een telefoonnummer was verstuurd naar een Duitse expert die veel weet over de Koerdische kwestie.

Protest

De deskundige, Tobias Huch, voelde nattigheid en gaf een 'wegwerpnummer.' De nationalistische Turkse groep Ayyildiz Tim liet vrijdag aan de Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) weten dat de actie een protest was "tegen de extreem racistische houding van België en Nederland tegenover Turkije en moslims." Eikelboom wijst ook Turkse hackers aan als de vermoedelijke daders. Iemand logde in vanuit Istanbul.

Lagendijk woont al jaren in Turkije, maar mocht vorig jaar het land opeens niet meer in. De vroegere Europarlementariër werkte aan een Turkse universiteit en was columnist bij de krant Zaman, die vorig jaar werd gesloten door de autoriteiten in de nasleep van de mislukte staatsgreep.

"Deze actie zal mijn vastberadenheid niet ondermijnen om de liberale democratische principes te verdedigen tegen de autoritaire koers die Turkije op dit moment in zijn greep houdt", schreef de oud-politicus.

Tobias Huch spreekt van een "gerichte aanval tegen democraten, journalisten en mensenrechtenactivisten die zich uitspreken over het Turkse regime."