YouTube neemt maatregelen tegen bizarre kindervideo's

In de afgelopen week schreven onder meer de New York Times en auteur James Bridle veelgelezen stukken over bizarre video's die soms de speciale kinder-app YouTube Kids binnen weten te komen.

Het gaat vaak om video's met bekende personages uit kinderseries, zoals Peppa Pig of Disney-figuren. De video's gebruiken populaire trefwoorden om in de YouTube-zoekresultaten te komen, of om automatisch te worden afgespeeld als een andere video afgelopen is.

Op YouTube zijn onder meer video's te zien van Peppa Pig die een pijnlijke tandartsoperatie ondergaat, PAW Patrol-babies die worden bezeten door demonen en Mickey Mouse die wordt overreden door een auto. Ouders zeiden tegen de New York Times geschokt te zijn dat dit soort video's zelfs in de speciale kinder-app van YouTube terechtkwamen.

Blokkeren

De videosite vertrouwt op gebruikers en algoritmes om ongepaste video's op te merken. In de toekomst zullen video's na een melding door een gebruiker automatisch worden geblokkeerd voor alle kijkers onder de achttien jaar en zullen ze worden geweerd uit YouTube Kids, zegt een woordvoerder tegen The Verge.

Video's die zijn aangemeld als ongepast worden door een team van YouTube-medewerkers onderzocht, om tot een definitief oordeel te komen. Volgens YouTube is slechts een zeer kleine fractie van alle kindervideo's ongepast.