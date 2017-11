Uber wil in 2019 naar de beurs

Dat heeft Uber-directeur Dara Khosrowshahi gezegd, meldt TechCrunch donderdag. Het bedrijf wordt momenteel gewaardeerd op ongeveer 70 miljard dollar.

Khosrowsashi zei in augustus al naar de beurs te willen met het bedrijf. Toen was het plan echter om dat over achttien tot 36 maanden te doen. Nu de directeur 2019 als jaar voor de beursgang heeft genoemd, is er een duidelijker doel gesteld.

Seksuele intimidatie

De directeur zei verder dat Uber "alle nadelen van een publiek bedrijf heeft, nu we in de schijnwerpers staan, maar geen van de voordelen". Het bedrijf kwam dit jaar regelmatig in opspraak door onder meer beschuldigingen van seksuele intimidatie en ander wangedrag op de werkvloer.

Voormalig directeur Travis Kalanick moest als gevolg hiervan opstappen. Volgens de bestuursraad van Uber deed hij te weinig tegen de verpeste werksfeer. Het bedrijf hoopt met de aanstelling van Khosrowshahi weer in rustiger vaarwater te komen.