Honderden miljoenen aan cryptovaluta bevroren door fout in code

Dat heeft het bedrijf dinsdag bekendgemaakt. Bij het oplossen van een bug zijn sommige ethereum-portemonnees per ongeluk onbruikbaar gemaakt.

Het gaat om zogenoemde 'multi-sig'-portemonnees, waarbij de goedkeuring van meerdere mensen nodig is om geld over te boeken. Zulke portemonnees worden doorgaans gebruikt door bedrijven, als zij bijvoorbeeld cryptovaluta hebben verzameld via een initial coin offering (ICO). Dat is een soort beursgang, waarbij digitale 'tokens' worden verkocht om een startup te financieren.

Mogelijk is er in totaal 1 miljoen ethereum, omgerekend ruim 250 miljoen euro, bevroren in de Parity-portemonnees. Een conservatievere schatting spreekt over rond de 130 miljoen euro.

Het is onduidelijk of en hoe het probleem kan worden opgelost. Parity belooft binnenkort met een update over de situatie te komen.

Cryptovaluta zijn in het afgelopen jaar enorm in waarde gestegen, maar eigenaren van de valuta krijgen ook steeds vaker te maken met hacks, fraude en andere problematiek. Onlangs waarschuwde de Amerikaanse beurswaakhond nog voor ICO's, die volgens de toezichthouder vaak onbetrouwbaar zijn.