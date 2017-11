Snapchat flink onderuit na tegenvallend kwartaal

Dat meldt Snapchat-moederbedrijf Snap dinsdag in zijn kwartaalcijfers over het derde kwartaal van dit jaar.

Met drie miljoen nieuwe maandelijks actieve gebruikers komt het totale aantal Snapchat-gebruikers op 178 miljoen. Analisten hadden gerekend op 8 miljoen nieuwe gebruikers.

Grote concurrent Instagram meldde vorige week dat het Snapchat gebaseerde Instagram Stories nu 300 miljoen gebruikers heeft.

Een verandering in de manier van adverteren heeft ook gezorgd voor een flinke terugloop in inkomsten uit reclames: 60 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

De omzet over het derde kwartaal kwam op 207,9 miljoen dollar (179,4 miljoen euro), waar analisten 235,5 miljoen dollar hadden verwacht. In dezelfde periode vorig jaar draaide Snapchat een omzet van 128,2 miljoen dollar.

Het bedrijf noteerde bovendien een nettoverlies van 443 miljoen dollar (382,2 miljoen euro), vorig jaar was dat in het derde kwartaal 124,2 miljoen dollar.

Vraag bril verkeerd ingeschat

Deel van dat verlies is een afschrijving van 39,9 miljoen dollar op onverkochte Spectacles-brillen. Het bedrijf heeft de vraag naar de camerabrillen verkeerd ingeschat, en zit nu met een overschot. Onlangs ging het gerucht al dat de vraag naar de bril flink was overschat.

Snap-CEO Evan Spiegel zegt dat Snapchat binnenkort opnieuw ontworpen wordt, zodat het "makkelijker te gebruiken wordt".

"Eén ding dat we al door de jaren heen horen is dat Snapchat moeilijk te begrijpen of te gebruiken is, en ons team werkt hard om op deze feedback te reageren", aldus Spiegel. Het bedrijf heeft flink te lijden onder concurrentie van met name social media-gigant Facebook.

Na de negatieve resultaten van Snap ging de aandelenprijs van het bedrijf bij de nabeurshandel op Wall Street flink onderuit, en daalde snel met 20 procent in prijs.