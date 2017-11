EU ondervraagt Apple over nieuwe belastingconstructie

Die nieuwe aanpak kwam naar voren door de zogeheten Paradise Papers, een grote verzameling gelekte documenten die onlangs is gepubliceerd. Volgens die papieren zou Apple een Ierse holdingonderneming naar het Kanaaleiland Jersey hebben verplaatst, om zo belasting te ontwijken.

Apple zou dat sinds 2015 doen, toen de Europese Commissie al zo'n twee jaar onderzoek deed naar de Ierse belastingconstructie van het bedrijf. Eurocommissaris Vestager (Mededinging) zei dinsdag dat de Commissie al voor de onthullingen van de Paradise Papers contact had met Apple, meldt Politico.

Wel heeft de Europese Commissie Apple gevraagd om een update over hoe het zijn huidige belastingstructuur heeft vormgegeven, inclusief de holding op het eiland Jersey.

"We vragen om Apple om een update om een idee te krijgen of het in overeenstemming met EU-regels is", aldus Vestager. "We zijn zijn erg geïnteresseerd in hoe Apple dat nu heeft geregeld."

'Grootste belastingbetaler'

Apple kreeg in 2016 al een boete van 13 miljard euro aan achterstallige belasting opgelegd. Het bedrijf heeft met een verklaring op de nieuwe onthullingen gereageerd.

"Als de grootste belastingbetaler ter wereld, betaalt Apple elke dollar die het verschuldigd is in elk land ter wereld", aldus Apple. "Het debat over Apple's belastingen gaat niet over hoeveel belasting we moeten betalen maar waar we die moeten betalen."

"De overgrote meerderheid van de waarde van onze producten wordt onmiskenbaar gemaakt in de VS, waar we onze producten onder meer ontwerpen en ontwikkelen, dus de meerderheid van onze belastingen zijn we aan de VS verschuldigd", schrijft het bedrijf.

Vestager zegt dat Europa wil dat bedrijven passend betalen voor hun activiteiten in Europa, en dat beschuldigingen dat EU-medewerkers oneigenlijk belastingen willen verzamelen van internationale bedrijven onwaar zijn.

"Dit gaat over winsten die hier gegenereerd zijn, niet over wat door de VS belast moet worden", aldus de Eurocommissaris.

