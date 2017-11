Twitter verdubbelt tekenlimiet voor alle gebruikers

Dat heeft het sociale netwerk dinsdagavond bekendgemaakt. De verandering werd al sinds september getest onder een beperkte groep gebruikers.

Uit de proef is gebleken dat verreweg de meeste tweets minder dan honderd tekens blijven bevatten. Slechts 5 procent van de tweets ging in de proef over de 140 tekens.

Waar eerder 9 procent van alle tweets exact het maximumaantal van 140 tekens bevatte, maakte in de proef slechts 1 procent gebruik van de volledige 280 tekens. Volgens Twitter waren gebruikers in de testfase "erg enthousiast" over de verandering.

Alleen Twitter-gebruikers die in het Chinees, Japans of Koreaans twitteren, krijgen geen extra tekens tot hun beschikking. In die talen is het al mogelijk om veel meer te zeggen in 140 tekens, en is volgens Twitter geen behoefte aan langere tweets.