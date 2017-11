'Kremlin investeerde geld in Facebook en Twitter'

Dat blijkt uit gelekte documenten in handen van de Süddeutsche Zeitung.

Volgens de documenten ontving Milner 191 miljoen dollar van de Russische staatsbank VTB Bank. Een groot deel van dit geld gebruikte de miljardair vervolgens om in Twitter te investeren.

Voor een investering in Facebook kreeg Milner geld van het Russische energiebedrijf Gazprom. Milner had een aandeel van 8 procent in Facebook en 5 procent in Twitter, maar verkocht later weer de aandelen.

Beïnvloedingscampagne

Het Amerikaanse congres doet op dit moment onderzoek naar Rusland op Twitter en Facebook tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Door nepnieuws en berichten te verspreiden, probeerden Russische partijen om invloed uit te oefenen.

De nieuwe documenten zeggen niets over mogelijke invloed op de sociale netwerken via de Russische investeerders. Een woordvoerder van Facebook benadrukt dat DST Global, het bedrijf van Milner, niet in de raad van bestuur van het bedrijf aanwezig was. Twitter heeft nog niet gereageerd.

Trump

In de gelekte documenten worden meerdere andere partijen gelinkt aan Rusland. De schoonzoon van Trump zou bijvoorbeeld zaken hebben gedaan met vertrouwelingen van de Russsiche president Poetin.