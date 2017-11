Republikeinse Senaatsvoorzitter wil dat techbedrijven 'terugslaan' tegen Rusland

McConnell zei dat in een interview bij de Hugh Hewitt Show, nadat de techbedrijven deze week door het Amerikaanse parlement werden gehoord.

Juristen van Facebook, Twitter en Google werden door een speciale commissie ondervraagd over of zij wisten dat Rusland met nepnieuws, nepaccounts en advertenties probeerde de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden.

​Terwijl het Amerikaanse parlement veel kritiek had op de techbedrijven, konden de juristen daarbij zelfs simpele vragen vaak niet beantwoorden. McConnell hekelt dat de CEO's van de bedrijven niet aanwezig waren bij de hoorzittingen.

Vergelding

"Dat is niet goed", aldus McConnell. De techbedrijven zouden volgens de Republikeinse Senaatsvoorzitter "meer geïnteresseerd moeten zijn in samenwerking als er sprake is van een duidelijk probleem met de wetshandhaving".

"Wat we moeten doen is terugslaan naar de Russen, serieus terugslaan", aldus McConnell. "En de techbedrijven kunnen daarbij helpen, ons een manier geven om dat te doen."

Wat McConnell precies met dat vergelden bedoelt, is niet duidelijk. Het is erg onwaarschijnlijk dat de Amerikaanse techbedrijven bereid zijn om mee te doen in cyber-oorlogsvoering.

Nieuwe wetgeving

McConnell zei ook sceptisch te kijken naar een nieuwe wet die het Amerikaanse Congres overweegt na de Russische inmenging. Die wet wil techbedrijven dwingen meer transparantie te geven over wie er voor politieke advertenties heeft betaald.

"Ik ben een beetje sceptisch over voorstellen, die volgens mij eerder Amerikaanse burgers straffen die het internet gebruiken en willen adverteren", aldus McConnell. De techbedrijven zelf zien ook niets in dergelijke wetgeving, maar zijn al wel op eigen houtje begonnen met regels om politieke advertenties transparanter te maken.