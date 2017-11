'Ruim een derde van Nederlanders heeft databundel met meer dan 2GB'

Dat blijkt uit onderzoek van Telecompaper. Een jaar geleden had slechts een kwart van de klanten een bundel met meer dan 2GB mobiel internet.

Vooral klanten van T-Mobile en Tele2 hebben grote bundels. Bij T-Mobile heeft 10 procent van de klanten een bundel met meer dan 10GB, blijkt uit het onderzoek. Bij Tele2 is dat 11 procent.

Klanten van KPN-merk Telfort hebben gemiddeld gezien de kleinste databundel of zelfs helemaal geen bundel. Ook het marktaandeel van Telfort loopt terug van 11 procent vorig jaar naar 8 procent in het afgelopen kwartaal.

Vodafone, KPN en T-Mobile hebben samen nog steeds tweederde van de markt in handen.

Maandelijkse kosten

Consumenten geven de maandelijkse kosten van abonnementen nog altijd op als de belangrijkste reden bij het kiezen voor een bepaalde provider. Dit was in het afgelopen kwartaal voor 43 procent de belangrijkste reden, tegenover 42 procent in dezelfde periode vorig jaar.

Daarnaast wordt de kwaliteit van het mobiele netwerk meer genoemd dan een jaar geleden. Dit was in de afgelopen drie maanden voor 28 een belangrijke reden bij de keuze voor een provider, tegenover 20 procent in 2016.