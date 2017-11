'Meerdere bedrijven delen klantgegevens ongevraagd met Facebook'

Dat ontdekte de Consumentenbond bij eigen onderzoek. De bond voerde een steekproef uit, waarbij het op 17 bedrijven stuitte die klantgegevens zonder toestemming van de klant met Facebook delen.

Met die informatie willen de bedrijven gerichter adverteren. In de bewerkersovereenkomst die Facebook met bedrijven heeft, staat echter niet dat Facebook zulke gegevens niet ook voor eigen doeleinden mag gebruiken.

​17 bedrijven

In de meeste gevallen zou het gaan om e-mailadresssen, maar ook naw-gegevens, geboortedata en telefoonnummers worden volgens de Consumentenbond soms zonder toestemming gedeeld. Het delen van zulke informatie zonder toestemming is verboden in Nederland in het kader van Wet bescherming persoonsgegevens, bevestigt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Bedrijven die volgens de Consumentenbond zonder toestemming klantgegevens met Facebook delen zijn: ANWB, Nuon, Oxfam Novib, de Bijenkorf, Essent, KLM, Transavia, de Bankgiroloterij, FBTO, KPN/Telfort, Postcodeloterij, Vakantieveilingen, Vriendenloterij, de Persgroep, Heerlijk.nl, HelloFresh en Hotels.nl.

'Iedereen doet het'

Na melding van de Consumentenbond zeggen ANWB, Nuon en Oxfam Novib te zijn gestopt met het delen. De Bijenkorf stopte eerder al, Essent zegt binnenkort te stoppen en KLM en Transavia heroverwegen hun aanpak.

Toch zijn er ook bedrijven die klantgegevens blijven delen. De Bankgiroloterij, FBTO, KPN/Telfort, Postcodeloterij, Vakantieveilingen, Vriendenloterij en de Persgroep blijven ermee doorgaan.

"Bijna iedereen die zo online adverteert doet het", zeggen verschillende bedrijven tegen de Consumentenbond. Ze zeggen hun gegevens te versleutelen, zodat Facebook er niets mee kan. Volgens AP doe het al dan niet versleutelen van de informatie echter niet terzake.

Geen goede reden

De Postcodeloterij beroept zich op het 'gerechtvaardigd belang' om klantgegevens zonder toestemming te delen. Dat is een uitzondering in de privacywet, die het gebruik van klantgegevens zonder toestemming toelaat, als daar zwaarwegende redenen voor zijn.

Volgens de Postcodeloterij is 'het zo relevant en persoonlijk mogelijk benaderen van consumenten' zo'n zwaarwegende reden. De Autoriteit Persoonsgegevens bestrijdt dat. "Direct marketing aan klanten over andere producten mag alleen met toestemming van de klant. Dat de Postcodeloterij zich hier op haar gerechtvaardigd belang kan beroepen, is onjuist", aldus AP.

AP zegt tegen NU.nl dat het de resultaten van het onderzoek van de Consumentenbond nog niet inhoudelijk heeft bestudeerd. De waakhond neemt het signaal serieus, maar kan niet zeggen of het naar aanleiding van de resultaten van de Consumentenbond ook zelf een onderzoek zal instellen naar het ongevraagd delen van klantgegevens met Facebook.