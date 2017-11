Beurswaakhond VS waarschuwt voor promotie cryptovaluta door beroemdheden

In de afgelopen maanden vragen steeds meer startups om geld in de vorm van een initial coin offering (ICO). Daarbij worden nieuwe digitale munten of 'tokens' uitgegeven in plaats van aandelen in een bedrijf.

Sterren als Paris Hilton, Jamie Foxx en Luis Suarez hebben allemaal hun naam verbonden aan ICO's. Maar in de afgelopen maanden is ook al meermaals gebleken dat de bedrijven achter de ICO's niet altijd te vertrouwen zijn.

Zo bleek Centra, de startup achter een ICO die door muzikant DJ Khaled werd aangeprezen, een directeur te hebben aangewezen die niet echt bestond. Nadat met de ICO 30 miljoen dollar werd opgehaald, werden twee van de drie oprichters aangeklaagd wegens meineed.

De SEC klaagde in september twee andere bedrijven aan wegens fraude met hun ICO. De bedrijven REcoin en DRC World zouden hebben gelogen over de manier waarop zij het ICO-geld investeren.

Expertise

"Investeerders moeten opmerken dat promotie door sterren objectief kan lijken, maar onderdeel van een betaalde deal kan vormen", stelt de SEC donderdag in zijn waarschuwing.

"Sterren die een investering aanraden hebben vaak niet voldoende expertise om te verzekeren dat de investering gepast is en zich houdt aan federale effectenwetten", voegt de waakhond daaraan toe. De SEC roept investeerders op om zich vooral te verdiepen in de financiën en organisatie van startups achter ICO's.

In totaal is dit jaar al meer dan 3 miljard dollar opgehaald in zo'n 270 verschillende ICO's. Dat is dertig keer meer dan vorig jaar.