Facebook ziet aantal gebruikers verder groeien in derde kwartaal

Dat maakte Facebook woensdagavond bekend in zijn kwartaalverslag (pdf). De winst in de afgelopen drie maanden bedroeg 4,7 miljard dollar (4,05 miljard euro). Dat is 79 procent meer dan in het derde kwartaal van 2016.

De totale omzet van Facebook in het derde kwartaal was 10,3 miljard dollar. Een stijging van 47 procent in vergelijking met het derde kwartaal in 2016. Analisten verwachtten vooraf dat de omzet onder de 10 miljard zou blijven.

Van de totale omzet komt 10,1 miljard dollar uit advertenties. Hiervan was 88 procent afkomstig van mobiele advertenties. Vergeleken met een jaar eerder is dat vier procent meer.

Facebook zag het aantal gebruikers in het afgelopen kwartaal groeien naar 2,07 miljard per maand. Dat komt neer op een groei van 16 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Drie maanden geleden telde Facebook nog 2,01 miljard gebruikers. Dagelijks logden in september van dit jaar gemiddeld 1,37 miljard mensen in.

Inmiddels maken 300 miljoen mensen gebruik van de Stories-functie in Instagram. Daarmee is die functie nu bijna twee keer zo groot als Snapchat, die app die als eerste een Stories-functie introduceerde.

Veiligheid

Facebook-directeur Mark Zuckerberg zei in een toelichting dat het goed gaat met het bedrijf. Wel stelt hij dat de winst waarschijnlijk niet zo hard zal blijven groeien, door investeringen in veiligheid en het tegengaan van misbruik. "Het beschermen van de gemeenschap is belangrijker dan een zo hoog mogelijke winst", zei Zuckerberg.

Russische inmenging

In het afgelopen kwartaal kwam Facebook veel in het nieuws door mogelijk Russische inmenging tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Hierover rept Facebook met geen woord in zijn kwartaalverslag. Wel zei Zuckerberg tegen investeerders: "Wat ze hebben gedaan is verkeerd en wij treden hier tegen op".

Ook gaf Facebook stilletjes een update aan twee schattingen, over het aantal dubbele en nep-accounts. Facebook denkt nu dat 10 procent van zijn totale aantal accounts een dubbeling is, waar die schatting eerder op 6 procent lag. Het aantal nep-accounts is volgens 2 tot 3 procent, waar eerder 1 procent werd geschat.

Over de Russische beïnvloedingscampagne bij techbedrijven was woensdag een hoorzitting in de Amerikaanse Senaat.