Chinese staat investeert recordbedrag in gezichtsherkenning

Onder meer het China VC Fund, een investeringsfonds van de Chinese overheid, stak geld in het bedrijf. Ook elektronicaproducent Foxconn deed mee aan de investeringsronde, meldt de lokale nieuwssite Yicai Global woensdag.

Gezichtsherkenning is met name in China een snelgroeiende sector. In Chinese steden worden al veel beveiligingscamera's ingezet die automatisch gezichten kunnen herkennen, om zo bijvoorbeeld criminelen op te sporen. Privacyvoorvechters vrezen dat China snel uitgroeit tot een sterk gedigitaliseerde surveillancestaat.

In 2020 wil de Chinese overheid alle burgers een "sociale kredietscore" geven. Daarin moet onder meer worden weergegeven of mensen zich aan de wet houden, hoe ze zich op hun werk gedragen en hoe hun financiën erbij staan.

Chinese technologiebedrijven dragen bij aan dit systeem door de gegevens die zij verzamelen door te sturen naar centrale overheidsdatabases. Er zijn in China geen strenge privacyregels die zulke data-uitwisseling verbieden.

Slimme steden

Ook Face++ werkt samen met lokale overheden om 'slimme steden' te ontwikkelen. Daarnaast werkt het bedrijf samen met elektronicabedrijven als Lenovo.

In het Westen lijkt gezichtsherkenning in de komende jaren ook steeds belangrijker te worden. De nieuwe iPhone X gebruikt gezichtsherkenning in plaats van een vingerafdruk om de telefoon te ontgrendelen. Daarbij belooft Apple dat gezichtsscans alleen versleuteld en lokaal worden opgeslagen.

In Amerika heeft de opsporingsdienst FBI een database met foto's van ongeveer de helft van de Amerikaanse bevolking. Naar verluidt zijn de algoritmes van de FBI echter niet erg nauwkeurig.