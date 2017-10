Directeuren Amerikaanse techbedrijven bezoeken Chinese president

Dat deden zij als leden van een adviescomité van de universiteit Tsinghua, meldt staatspersbureau Xinhua maandag. Het is niet bekend wat tijdens de ontmoeting is besproken.

Xi begon vorige week zijn tweede termijn als president. Zijn gedachtegoed werd officieel opgenomen in de statuten van de Communistische Partij, een teken dat Xi de machtigste Chinese president in decennia is.

Voor veel Amerikaanse techbedrijven is China een belangrijke afzetmarkt, al is het voor internetbedrijven vaak lastig om in het land te opereren. Facebook is met zijn sociale netwerk niet actief in China, vanwege de censuur die daar wordt geëist door de overheid.

Naar verluidt verkent het bedrijf wel of het onder de Chinese regels kan opereren. Onlangs bracht Facebook al stilletjes een foto-app uit in China, onder een pseudoniem.

Volgende maand vliegt de Amerikaanse president Donald Trump naar Azië voor een reis door vijf landen In China zal hij bezoek brengen aan Xi, die zegt de samenwerking met de VS te willen intensiveren.