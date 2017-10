Vijf staten in VS doen onderzoek naar late melding Equifax-lek

De onderzoeken moeten bepalen of Equifax Amerikaanse staatswetten heeft die bedrijven verplichten om klanten zo snel mogelijk over datadiefstallen te informeren.

Er zouden inmiddels onderzoeken lopen in Illinois, Connecticut en Indiana, aldus bronnen van The Wall Street Journal. De procureur-generaal van Massachusetts zei afgelopen maand een onderzoek te zijn gestart. Daarnaast zegt de procureur-generaal van New Hampshire dat wordt gekeken of er op tijd melding is gedaan van het lek.

De servers van kredietbureau Equifax werden eerder dit jaar getroffen door een cyberaanval. Anderhalve maand na de ontdekking van het lek, deed het bedrijf hier pas openbaar melding van.

In september begonnen procureurs-generaal in de VS al een algemeen onderzoek naar de cyberaanval. Daarnaast kijkt het Ministerie van Justitie in de VS of de Equifax-top met voorkennis heeft gehandeld. Zij verkochten namelijk aandelen nadat het lek was ontdekt, maar voordat hier publiekelijk melding van was gedaan.