Uber stelt voormalig Pepsi-advocaat Tony West aan als hoofd juridische afdeling

Bij Uber zal West te maken hebben met diverse rechtszaken. De taxidienst is aangeklaagd voor seksuele intimidatie en het stelen van vertrouwelijke documenten van Google-zuster Waymo. Eerder deze week werd het bedrijf in San Francisco door drie ingenieurs aangeklaagd wegens discriminatie gebaseerd op geslacht en ras.

West begon in 2009 als advocaat bij het ministerie van Justitie. In 2012 werd hij procureur-generaal, wat de derde hoogste positie is binnen het ministerie. Hij gaf toen de leiding over de afdeling die over burgerrechten gaat.

De advocaat werd in 2014 advocaat bij PepsiCo, de maker van Pepsi. Daar leidde hij de juridische afdeling en ging hij over het publiekelijke beleid.