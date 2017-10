Verenigd Koninkrijk verdenkt Noord-Korea van WannaCry-cyberaanval

Dat heeft de Britse minister van Veiligheid Ben Wallace gezegd tegen de BBC. Eerder wezen beveiligingsbedrijven al naar Noord-Korea als mogelijke dader achter de aanval, maar geen van de getroffen landen wees het land tot nu toe publiekelijk aan als verantwoordelijke.

Volgens Wallace wordt "algemeen aangenomen" binnen de inlichtingendiensten van verschillende landen dat Noord-Korea achter de cyberaanval zit.

In totaal werden ruim 300.000 computers getroffen door WannaCry, voordat een beveiligingsonderzoeker de malware min of meer per ongeluk wist te deactiveren. De schade was in Nederland relatief beperkt, maar in andere landen werden grote bedrijven getroffen.

In een rapport over de aanval zeiden Britse onderzoekers vrijdag dat de gezondheidsdienst NHS de aanval had kunnen afweren met simpele beveiligingsmaatregelen, zo meldt Reuters.

Uiteindelijk trof de malware verschillende ziekenhuizen, waardoor naar schatting 19.000 doktersafspraken hinder ondervonden. Geen enkel onderdeel van de NHS heeft daadwerkelijk losgeld betaald om computers weer te ontgrendelen.