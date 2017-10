Clouddiensten zorgen voor goed kwartaal Microsoft

Dat blijkt uit de cijfers over juli, augustus en september die Microsoft donderdag publiceerde. De omzet steeg met 12 procent ten opzichte van een jaar eerder, met name dankzij sterke groei bij verschillende clouddiensten. Gemiddeld verwachtten analisten een omzet van 23,56 miljard dollar tijdens deze periode.

De winst over het derde kwartaal bedroeg 6,6 miljard dollar (5,67 miljard euro), wat 16 procent meer is dan in dezelfde periode in 2016.

Windows

De verkoop van Windows steeg dit kwartaal opnieuw, met 7 procent meer omzet uit consumentenversies en een stijging van 4 procent onder de zakelijke varianten.

De omzet uit abonnementsdienst Office 365 voor bedrijven steeg met 42 procent ten opzichte van een jaar eerder. De omzet uit de versie voor consumenten steeg met 12 procent. In totaal zijn er nu 28 miljoen abonnees onder consumenten.

Ook de verkoop van serverproducten gaat goed. De omzet uit cloudproduct Azure steeg met 90 procent ten opzichte van een jaar eerder.

LinkedIn

In het tweede kwartaal van vorig jaar kondigde Microsoft aan het sociale netwerk LinkedIn voor 23 miljard euro over te nemen. In het afgelopen kwartaal was het platform goed voor een omzet van 1,1 miljard dollar (944 miljoen euro).

Microsoft zag tijdens dit kwartaal verder een kleine stijging van de omzet uit zijn gamestak. De omzet uit de Xbox-software en -diensten steeg met 21 procent, maar Microsoft verdiende minder aan hardware.