Amazon ziet omzet sterk groeien

Dat is ruim een derde meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

De nettowinst ging met 1,5 procent omhoog naar 256 miljoen dollar, blijkt uit de kwartaalcijfers die Amazon donderdag publiceerde. Toch overtrof het resultaat ruimschoots de verwachtingen van analisten, die op een forse winstdaling rekenden.

Whole Foods

In het afgelopen kwartaal nam Amazon de supermarktketen Whole Foods voor bijna 14 miljard dollar over. Ook zette het direct de aanval in met lagere prijzen. Daarmee kwam het webwinkelconcern in het vaarwater van traditionele detailhandelaren in de Verenigde Staten, waaronder Ahold Delhaize.

Whole Foods was goed voor 1,3 miljard dollar aan omzet en leverde een positieve bijdrage aan de operationele winst. Dergelijke grote aankopen maken beleggers echter wel nerveus. Zeker omdat Amazon weliswaar hard groeit, maar daar mede door torenhoge investeringen vaak niet meer dan een flinterdunne marge aan overhoudt.

Ook de softwareactiviteiten van Amazon deden in het derde kwartaal goede zaken. Clouddienstverlening bracht 4,6 miljard dollar aan omzet in het laatje. Dat komt neer op een groei op jaarbasis van meer dan 40 procent.

Verwachtingen

In het vierde kwartaal verwacht de webwinkel een omzetgroei tussen de 28 en 38 procent te realiseren. De totale opbrengsten kunnen daarmee oplopen tot meer dan 60 miljard dollar.