Moederbedrijf Google heeft beter kwartaal dan verwacht

Het bedrijf zag zijn omzet met 24 stijgen naar 27,8 miljard dollar (23,9 miljard euro). De nettowinst ging met meer dan 30 procent omhoog naar 6,7 miljard dollar (5,8 miljard euro).

Advertenties zijn nog altijd goed voor het leeuwendeel van de inkomsten van Google (24,1 miljard dollar). Google verdiende verder nog 3,4 miljard dollar aan verkopen van andere producten, zoals de eigen Pixel-smartphones. Dat was 1 miljard dollar meer dan een jaar eerder.

De prijs van een klik op een gemiddelde Google-advertentie is in het afgelopen kwartaal gestabiliseerd. Ten opzichte van een jaar eerder was nog wel een flinke daling te zien, met 18 procent.

Google zag ook zijn kosten voor de inkoop van internetverkeer stijgen. Het bedrijf betaalt onder meer Apple om Google als standaardzoekmachine in te stellen. In totaal kwamen deze inkoopkosten in het derde kwartaal neer op 5,5 miljard dollar of 23 procent van de totale advertentie-opbrengst. Een jaar eerder was dat nog 21 procent.

Dochters

Behalve Google heeft Alphabet nog verschillende andere dochterbedrijven. Die ondernemingen, waaronder robotautomaker Waymo en thermostaatmaker Nest, brachten bij elkaar iets meer dan 300 miljoen dollar in het laatje.

Dat is 50 procent meer dan een jaar eerder, maar nog steeds een schijntje vergeleken met de inkomsten van Google. Bovendien zijn de andere dochters van Alphabet vermoedelijk zwaar verliesgevend, al geeft het bedrijf daar geen cijfers over vrij.

Nabeurs steeg het aandeel van Alphabet met ongeveer 3 procent in waarde.