Facebook voegt welkomstberichten en insignes toe aan groepen

Dat meldt Facebook donderdag in een blogbericht.

De nieuwe functie voor welkomstberichten laat beheerders van groepen een bericht schrijven waarin de nieuwe leden automatisch getagd worden. Op dit moment moeten beheerders de nieuwe leden nog handmatig taggen als er een welkomstbericht wordt opgesteld. Daarnaast zijn er insignes beschikbaar gemaakt voor beheerders, moderators en nieuwe leden.

Ook is het mogelijk om "profielen specifiek voor de groep" te bekijken als er op een naam geklikt wordt. Daarin staat een korte introductie van een persoon gemaakt van publiekelijk beschikbare informatie, of er gemeenschappelijke vrienden zijn en of de gebruikers naar dezelfde evenementen zijn geweest.

De mini-profielen hebben knoppen om het gehele profiel te bekijken, een privébericht te sturen of om de gebruiker toe te voegen als vriend.

Inzichten

Facebook heeft verder een inzichten-tool beschikbaar gemaakt. Daarin verschijnen tips over wanneer een bericht het beste ingepland kan worden, gebaseerd op data over eerdere interacties met berichten.

Beheerders kunnen nu ook per lid bepalen of diegene mag reageren op berichten. Ook is het mogelijk om leden uit meerdere groepen tegelijkertijd te verwijderen.